Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России

Президент России Владимир Путин назвал необходимым добиваться получения от США и НАТО исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности РФ. Об этом говорится в тексте поздравления главы государства в честь Дня дипломатического работника.

"Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны", — говорится в сообщении.

Он также назвал не теряющую актуальности работу по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка.