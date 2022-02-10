Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России
Президент также назвал не теряющую актуальности работу по упрочению верховенства международного права и стабильного многополярного миропорядка.
Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назвал необходимым добиваться получения от США и НАТО исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности РФ. Об этом говорится в тексте поздравления главы государства в честь Дня дипломатического работника.
"Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны", — говорится в сообщении.
Он также назвал не теряющую актуальности работу по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка.
Путин выразил уверенность, что сотрудники МИД будут делать всё возможное для укрепления позиций России в мире.
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais.
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