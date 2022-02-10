Постпред при ООН Гатилов: Игры США на повышение ставок могут привести к трагедии

Стремление Запада переиграть Россию, повысив ставки на переговорах по ‎гарантиям безопасности, может привести к трагедии. Об этом заявил в четверг постпред при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, этот приём давно известен и уже много раз применялся в истории международных отношений.