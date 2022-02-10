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Постпред при ООН Гатилов: Игры США на повышение ставок могут привести к трагедии

По словам дипломата, этот приём давно известен и уже много раз применялся в истории международных отношений.

10 февраля, 06:41

Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Стремление Запада переиграть Россию, повысив ставки на переговорах по ‎гарантиям безопасности, может привести к трагедии. Об этом заявил в четверг постпред при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, этот приём давно известен и уже много раз применялся в истории международных отношений.

"Нашу ‎серьёзную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой ‎будут именно те, кто навязал нам, а по большому счёту ‎— международному сообществу, эту опасную игру", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

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Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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