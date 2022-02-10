Постпред при ООН Гатилов: Игры США на повышение ставок могут привести к трагедии
По словам дипломата, этот приём давно известен и уже много раз применялся в истории международных отношений.
Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Стремление Запада переиграть Россию, повысив ставки на переговорах по гарантиям безопасности, может привести к трагедии. Об этом заявил в четверг постпред при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, этот приём давно известен и уже много раз применялся в истории международных отношений.
"Нашу серьёзную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой будут именно те, кто навязал нам, а по большому счёту — международному сообществу, эту опасную игру", — приводит слова дипломата РИА "Новости".
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais.
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