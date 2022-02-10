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Появилось видео первой тренировки Камилы Валиевой после скандала на Олимпиаде

Как ранее заявили в Федерации фигурного катания на коньках России, 15-летняя фигуристка не отстранена от личных соревнований на Играх в Пекине.

10 февраля, 06:55
<p>Камила Валиева на тренировке. Фото © TASS / AP / Jeff Roberson</p>

Камила Валиева на тренировке. Фото © TASS / AP / Jeff Roberson

Несмотря на допинговый скандал, российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта перед личными соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине. В Сети появилось видео её первой тренировки.

Камила Валиева на тренировке. Видео © Телеграм-канал "Матч ТВ. Только новости"

Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой.

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Министерство спорта сочло преждевременными комментарии относительно сообщений СМИ о сомнительном допинг-тесте. Ведомство призвало дождаться появления официальной информации и напомнило о позиции РФ, которая выступает против любых нарушений. Тренер фигуристки Этери Тутберидзе назвала сплетнями публикации СМИ о назревающем скандале. Официальный представитель МОК Адамс также назвал спекуляцией слухи о допинге у Камилы Валиевой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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