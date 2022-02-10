Появилось видео первой тренировки Камилы Валиевой после скандала на Олимпиаде

Несмотря на допинговый скандал, российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта перед личными соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине. В Сети появилось видео её первой тренировки.

Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой.