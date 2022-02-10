Появилось видео первой тренировки Камилы Валиевой после скандала на Олимпиаде
Как ранее заявили в Федерации фигурного катания на коньках России, 15-летняя фигуристка не отстранена от личных соревнований на Играх в Пекине.
Камила Валиева на тренировке. Фото © TASS / AP / Jeff Roberson
Несмотря на допинговый скандал, российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта перед личными соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине. В Сети появилось видео её первой тренировки.
Камила Валиева на тренировке. Видео © Телеграм-канал "Матч ТВ. Только новости"
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой.
"Не верю, и всё!": Тарасова объяснила, зачем могли опубликовать сообщения о "допинге" у фигуристки Валиевой
Министерство спорта сочло преждевременными комментарии относительно сообщений СМИ о сомнительном допинг-тесте. Ведомство призвало дождаться появления официальной информации и напомнило о позиции РФ, которая выступает против любых нарушений. Тренер фигуристки Этери Тутберидзе назвала сплетнями публикации СМИ о назревающем скандале. Официальный представитель МОК Адамс также назвал спекуляцией слухи о допинге у Камилы Валиевой.
Комментариев: 0