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Регион
Опубликовано 10 февраля 2022, 07:20
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"Чемпионат": С Валиевой сняли отстранение на Олимпиаде после истории с "допингом"

Фото © ТАСС / AP Photo / Jeff Roberson

Фото © ТАСС / AP Photo / Jeff Roberson

Ранее в СМИ появилась информация, что в крови молодой спортсменки нашли следы запрещённого вещества.

С российской фигуристки Камилы Валиевой сняли отстранение от соревнований на Олимпиаде в Пекине после истории с сомнительным тестом на допинг. Об этом пишет "Чемпионат".

Таким образом, спортсменка сможет выступать на дальнейших стартах Олимпийских игр, а сборная России сохранит золото командного турнира по фигурному катанию. Издание также отмечает, что решение о снятии отстранения может быть обжаловано в CAS.

Что будет с Валиевой и золотой медалью России из-за "допинга"
Что будет с Валиевой и золотой медалью России из-за "допинга"

Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой.

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Шамиль Гаджиев
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