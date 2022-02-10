"Чемпионат": С Валиевой сняли отстранение на Олимпиаде после истории с "допингом"

Ранее в СМИ появилась информация, что в крови молодой спортсменки нашли следы запрещённого вещества.

С российской фигуристки Камилы Валиевой сняли отстранение от соревнований на Олимпиаде в Пекине после истории с сомнительным тестом на допинг. Об этом пишет "Чемпионат".