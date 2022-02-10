"Чемпионат": С Валиевой сняли отстранение на Олимпиаде после истории с "допингом"
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Ранее в СМИ появилась информация, что в крови молодой спортсменки нашли следы запрещённого вещества.
С российской фигуристки Камилы Валиевой сняли отстранение от соревнований на Олимпиаде в Пекине после истории с сомнительным тестом на допинг. Об этом пишет "Чемпионат".
Таким образом, спортсменка сможет выступать на дальнейших стартах Олимпийских игр, а сборная России сохранит золото командного турнира по фигурному катанию. Издание также отмечает, что решение о снятии отстранения может быть обжаловано в CAS.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой.