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Россияне поделились, сколько смогут прожить на накопления

Больше половины респондентов смогли отложить на чёрный день до 100 тысяч рублей, и только у 1,5% сбережения превышают миллион рублей.

10 февраля, 07:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Большинство россиян смогут прожить на свои накопления не больше трёх месяцев. Результаты исследования компании "Росгосстрах Жизнь", банка "Открытие" и центра А2 оказались в распоряжении Лайфа.

"Результаты этого и предыдущих наших опросов позволяют предположить, что в условиях пандемии и событий, влияющих на экономику, люди стали чаще задумываться о своём финансовом благополучии и уделять больше внимания его укреплению. Если в прошлом году о наличии сбережений говорили не больше половины граждан, то сейчас — 79%", — рассказала Лайфу член правления, директор по маркет-менеджменту СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.

Так, 62% соотечественников признались, что при потере дохода их финансовая подушка полностью истощится уже не более чем через три месяца, 19% респондентов смогут прожить на отложенные деньги до полугода, 15% — год, 2% признались, что денег им хватит на промежуток от одного года до трёх лет, и ещё 2% хватит средств на срок более трёх лет.

Примечательно, что всего финансовой подушкой обладает 79% респондентов. Из них до 100 тысяч рублей накопило 58,5%, 100–300 тысяч рублей — 38%, один миллион рублей — 2%, свыше одного миллиона рублей — 1,5%. Две трети обладателей сбережений боятся потерять свои деньги. В частности, чуть больше трети обеспокоены инфляционными рисками, а треть — высокой активностью интернет-мошенников.

Лишь четверть россиян делает накопления, показало исследование

Лишь четверть россиян делает накопления, показало исследование

"Чтобы накопления не пострадали от инфляции, были надёжно защищены и приносили доход, нужно разумно и диверсифицированно подходить к формированию сбережений. Один из эффективных инструментов для этих целей — инвестиционно-накопительное страхование жизни, продукты которого могут отлично дополнять портфель финансовых инструментов каждого", — посоветовала эксперт.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что почти трети россиян для спокойной жизни нужна финансовая подушка на сумму в полмиллиона. Самые крупные сбережения хотели бы иметь жители Москвы, где сумма в три миллиона рублей необходима каждому третьему. Однако выяснилось, что 70% граждан России не имеют реальных накоплений.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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