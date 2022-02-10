На стоянке самолётов в аэропорту Шереметьево произошёл пожар
Персонал и авиатехника не пострадали. Причина ЧП — короткое замыкание в генераторе.
Сотрудники МЧС во время учений в аэропорту Шереметьево. Фото © ТАСС / Максим Григорьев
Возгорание произошло на стоянке самолётов в аэропорту Шереметьево. Как сообщает источник Лайфа, причина пожара — короткое замыкание на передвижной станции электрозарядки аккумуляторов.
В момент происшествия запитывался борт "Аэрофлота", около 9:00 возгорание потушили. Персонал и авиатехника не пострадали.
А ранее Лайф рассказывал, что в Калифорнии на заводе компании Tesla произошёл пожар. Возгорание началось не в здании, а на улице на территории предприятия. Горели упаковочные материалы.
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