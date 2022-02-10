На стоянке самолётов в аэропорту Шереметьево произошёл пожар

Возгорание произошло на стоянке самолётов в аэропорту Шереметьево. Как сообщает источник Лайфа, причина пожара — короткое замыкание на передвижной станции электрозарядки аккумуляторов.

В момент происшествия запитывался борт "Аэрофлота", около 9:00 возгорание потушили. Персонал и авиатехника не пострадали.

В Шереметьево загорелась машина наземных служб во время обслуживания борта "Аэрофлота"

А ранее Лайф рассказывал, что в Калифорнии на заводе компании Tesla произошёл пожар. Возгорание началось не в здании, а на улице на территории предприятия. Горели упаковочные материалы.