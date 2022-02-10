Филолог Осадчий предложил заменить термин "QR-код" на "графический код"

Филолог Михаил Осадчий предложил заменить англоязычный термин "QR-код" на "графический код", поскольку даже само иностранное название у некоторых россиян вызывает негативные эмоции.

"Термин "QR-код" не всем понятен, поскольку это англоязычная аббревиатура — Quick Response Code, то есть код быстрого отклика. Всё непонятное усиливает раздражение", — заявил в эфире "Радио Sputnik" Осадчий.

Если отказаться от термина, смысл которого неясен большинству людей, то и вызванные пандемией ограничения будут восприниматься более позитивно, считает Осадчий. Вместо выражения "QR-код" доктор филологических наук рекомендует использовать другой вариант — "графический код". По его словам, термин должен быть понятен с точки зрения словообразования.

"Например, у нас в Институте Пушкина мы используем понятие "графический код". Мы его сами придумали. И мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям", — поделился специалист.