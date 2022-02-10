Отряд из шести кораблей ВМФ России завершил переход в Севастополь

Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в Севастополь, завершив переход вокруг Европы. Это "Королёв", "Минск", "Калининград", "Пётр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк", сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"В настоящий момент корабли заходят в главную базу Черноморского флота — город Севастополь. В Севастополе экипажи кораблей проведут послепоходовый осмотр, пополнят запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия, а также получат возможность для отдыха", — уточнили в пресс-службе.

За время похода десантные корабли преодолели около семи тысяч морских миль. В ближайшее время им предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки. На флоте напомнили, что в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил РФ на 2022 год будет проводиться серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова для отработки действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.