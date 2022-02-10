НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Футболист "Спартака" Тил может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте"

В нынешнем сезоне он выступает за "Фейеноорд" на правах аренды и является лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов.

10 февраля, 08:28

Игрок "Спартака" Гус Тиль. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Полузащитник московского "Спартака" Гус Тил может продолжить карьеру в итальянской "Аталанте", за которую выступает россиянин Алексей Миранчук. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, агент игрока уже встретился с представителями "Аталанты" и обсудил возможность перехода своего клиента.

Экс-тренер "Спартака" Витория может возглавить саудовский клуб и получать 7 млн евро в год

Экс-тренер "Спартака" Витория может возглавить саудовский клуб и получать 7 млн евро в год

Добавим, что в этом сезоне Тил выступает за клуб "Фейеноорд" на правах аренды и с 13 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1