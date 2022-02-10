Футболист "Спартака" Тил может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте"

Полузащитник московского "Спартака" Гус Тил может продолжить карьеру в итальянской "Аталанте", за которую выступает россиянин Алексей Миранчук. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, агент игрока уже встретился с представителями "Аталанты" и обсудил возможность перехода своего клиента.