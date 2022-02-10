Футболист "Спартака" Тил может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте"
В нынешнем сезоне он выступает за "Фейеноорд" на правах аренды и является лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов.
Игрок "Спартака" Гус Тиль. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Полузащитник московского "Спартака" Гус Тил может продолжить карьеру в итальянской "Аталанте", за которую выступает россиянин Алексей Миранчук. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщает инсайдер Николо Скира.
По данным источника, агент игрока уже встретился с представителями "Аталанты" и обсудил возможность перехода своего клиента.
Добавим, что в этом сезоне Тил выступает за клуб "Фейеноорд" на правах аренды и с 13 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов.
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