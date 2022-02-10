Нарышкин заявил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины
По его словам, основной опасностью для Киева является вооружённый конфликт между киевской властью и Донбассом.
Глава СВР России Сергей Нарышкин. © ТАСС / Антон Новодережкин
Россия не планирует агрессивных действий по отношению к Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины", — заявил Нарышкин в эфире телеканала "Россия-24".
Нарышкин также подчеркнул, что "опасная ложь" о намерениях России вторгнуться на Украину начала распространяться с "другого берега Атлантики", а затем при помощи европейских СМИ. По его словам, основной опасностью для Украины является вооружённый конфликт между киевской властью и Донбассом, поэтому урегулировать разногласия можно только дипломатическими способами, а именно — через выполнение Минских соглашений, заключил глава СВР.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. При этом мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
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