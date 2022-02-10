Нарышкин заявил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины

Россия не планирует агрессивных действий по отношению к Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины", — заявил Нарышкин в эфире телеканала "Россия-24".

Нарышкин также подчеркнул, что "опасная ложь" о намерениях России вторгнуться на Украину начала распространяться с "другого берега Атлантики", а затем при помощи европейских СМИ. По его словам, основной опасностью для Украины является вооружённый конфликт между киевской властью и Донбассом, поэтому урегулировать разногласия можно только дипломатическими способами, а именно — через выполнение Минских соглашений, заключил глава СВР.