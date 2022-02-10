НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Нарышкин заявил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины

По его словам, основной опасностью для Киева является вооружённый конфликт между киевской властью и Донбассом.

10 февраля, 08:23
<p>Глава СВР России Сергей Нарышкин. © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Глава СВР России Сергей Нарышкин. © ТАСС / Антон Новодережкин

Россия не планирует агрессивных действий по отношению к Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины", — заявил Нарышкин в эфире телеканала "Россия-24".

Нарышкин также подчеркнул, что "опасная ложь" о намерениях России вторгнуться на Украину начала распространяться с "другого берега Атлантики", а затем при помощи европейских СМИ. По его словам, основной опасностью для Украины является вооружённый конфликт между киевской властью и Донбассом, поэтому урегулировать разногласия можно только дипломатическими способами, а именно — через выполнение Минских соглашений, заключил глава СВР.

Постпред РФ при ООН в Женеве Гатилов: У России нет планов вторгаться на Украину

Постпред РФ при ООН в Женеве Гатилов: У России нет планов вторгаться на Украину

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. При этом мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1