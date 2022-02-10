Политолог Баширов оценил признание Кнайсль правоты Путина в Мюнхенской речи 2007 года

Политолог Марат Баширов поделился в беседе с Лайфом о том, как расценивать признание правоты Мюнхенской речи 2007 года президента России Владимира Путина бывшей главой Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Госпожа Кнайсль — одна из тех европейских политиков, который обладает здравой оценкой того, что происходит в мире. Австрия же не очень большая страна, поэтому те люди, которые возглавляют и работают на правительство этих небольших стран, вынуждены смотреть за изменением геополитических сюжетов", — пояснил собеседник Лайфа.

По словам политолога, люди, работающие в правительстве малых стран, точно видят то, что произнёс наш президент в 2007 году, это было таким сигналом, который не многие услышали. Например, когда глава РФ сказал, что "мономир" больше не может давать то развитие планете, которое ранее было обеспечено, Кнайсль зафиксировала это не для того, чтобы понравиться, например, Путину, она это сделала для своих граждан, уверен политолог.

"Такие малые страны — они всегда будут ориентированы на благополучие своих граждан. Это искреннее заявление человека, который оказался на государственной службе", — заключил Марат Баширов.