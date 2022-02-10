Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала, что Путин был прав в Мюнхенской речи 2007 года
По её словам, все нынешние дипломатические встречи и переписки — всего лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада.
Карин Кнайсль. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин был прав в своей Мюнхенской речи 2007 года. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, отметив, что с тех пор ситуация в мире обострилась ещё больше.
10 февраля исполняется ровно 15 лет с тех пор, как российский лидер произнёс свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда глава государства подверг жёсткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Также Путин резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнётся, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях", — приводит слова Кнайсль РИА "Новости".
По её словам, все нынешние дипломатические встречи и переписки — это всего лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада. При этом бывший австрийский министр иностранных дел заметила, что с 2007 года ситуация в мире стала хуже и сложнее.
"Когда несколько дней назад я ещё раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нём личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всём, о чём говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор всё стало ещё хуже и сложнее", — подчеркнула Кнайсль.
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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