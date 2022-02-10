Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала, что Путин был прав в Мюнхенской речи 2007 года

Президент России Владимир Путин был прав в своей Мюнхенской речи 2007 года. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, отметив, что с тех пор ситуация в мире обострилась ещё больше.

10 февраля исполняется ровно 15 лет с тех пор, как российский лидер произнёс свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда глава государства подверг жёсткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Также Путин резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

"В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнётся, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях", — приводит слова Кнайсль РИА "Новости".

По её словам, все нынешние дипломатические встречи и переписки — это всего лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада. При этом бывший австрийский министр иностранных дел заметила, что с 2007 года ситуация в мире стала хуже и сложнее.