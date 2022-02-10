Экс-глава Мюнхенской конференции Тельчик раскрыл, как уговорил Путина приехать в 2007 году
По его мнению, России, НАТО и США нужно вместе сесть за стол переговоров и выработать общие решения проблем, обозначенных тогда лидером РФ на том мероприятии.
Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году по личному приглашению Хорста Тельчика — экс-главы конференции, бывшего советника канцлера Германии Гельмута Коля. Об этом политик рассказал в интервью РИА "Новости".
"Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал своё слово", — поделился воспоминаниями Тельчик.
Экс-глава Мюнхенской конференции считает, что в ходе выступления в 2007-м российский лидер поднял ряд важных вопросов, некоторые из которых шли вразрез с интересами его страны. Например, Путин говорил о планах по размещению американских систем ПРО в Румынии и Болгарии. Экс-советник считает, что сейчас России, НАТО и США нужно вместе сесть за стол переговоров и выработать общие решения проблем, обозначенных Путиным в 2007 году.
Напомним, очередная ежегодная Мюнхенская конференция запланирована на 18–20 февраля. Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин не будет принимать участие в конференции ни очно, ни в онлайн-формате.
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