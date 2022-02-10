В ISU отказались комментировать ситуацию с "допингом" Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет комментировать информацию о возможном нарушении антидопинговых правил со стороны российской фигуристки Камилы Валиевой. Соответствующий релиз опубликован на сайте организации.

"Ссылаясь на недавние сообщения СМИ относительно командного турнира по фигурному катанию, ISU не может раскрывать какую-либо информацию о каком-либо возможном нарушении антидопинговых правил", — говорится в сообщении.