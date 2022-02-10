В ISU отказались комментировать ситуацию с "допингом" Валиевой

До этого СМИ сообщали, что в анализах молодой спортсменки обнаружили следы запрещённого препарата.

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет комментировать информацию о возможном нарушении антидопинговых правил со стороны российской фигуристки Камилы Валиевой. Соответствующий релиз опубликован на сайте организации.