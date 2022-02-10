В ISU отказались комментировать ситуацию с "допингом" Валиевой
До этого СМИ сообщали, что в анализах молодой спортсменки обнаружили следы запрещённого препарата.
Международный союз конькобежцев (ISU) не будет комментировать информацию о возможном нарушении антидопинговых правил со стороны российской фигуристки Камилы Валиевой. Соответствующий релиз опубликован на сайте организации.
"Ссылаясь на недавние сообщения СМИ относительно командного турнира по фигурному катанию, ISU не может раскрывать какую-либо информацию о каком-либо возможном нарушении антидопинговых правил", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой.
Фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине. Фото © Getty Images / Lintao Zhang