Глава МИД Британии Трасс посетила МГУ и назвала цель своего визита в Россию

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в рамках своего визита в российскую столицу посетила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Встреча прошла в Фундаментальной библиотеке МГУ. Ректор вуза Виктор Садовничий показал главе МИД макет новых и старых кампусов университета, научно-технологической долины и школ.

На встрече с Трасс также присутствовали директора и преподаватели Специального учебно-научного центра МГУ. В данный момент министр и посол Великобритании в России Дебора Броннерт встречаются с математиками университета. Об этом сообщается на странице МГУ в "Твиттере".

В своих соцсетях Трасс заявила, что она приехала в Россию, чтобы ещё раз предупредить Москву о катастрофических последствиях, которые её ждут в случае нападения на Украину. Кроме того, она вновь призвала РФ идти дипломатическим путём, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.