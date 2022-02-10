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Глава МИД Британии Трасс посетила МГУ и назвала цель своего визита в Россию

Она вновь призвала Москву к дипломатическому решению разногласий, уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.

10 февраля, 08:14
<p>Лиз Трасс на встрече в МГУ. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MSU_1755" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lomonosov MSU</a></p>

Лиз Трасс на встрече в МГУ. Фото © Twitter / Lomonosov MSU

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в рамках своего визита в российскую столицу посетила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Встреча прошла в Фундаментальной библиотеке МГУ. Ректор вуза Виктор Садовничий показал главе МИД макет новых и старых кампусов университета, научно-технологической долины и школ.

На встрече с Трасс также присутствовали директора и преподаватели Специального учебно-научного центра МГУ. В данный момент министр и посол Великобритании в России Дебора Броннерт встречаются с математиками университета. Об этом сообщается на странице МГУ в "Твиттере".

В своих соцсетях Трасс заявила, что она приехала в Россию, чтобы ещё раз предупредить Москву о катастрофических последствиях, которые её ждут в случае нападения на Украину. Кроме того, она вновь призвала РФ идти дипломатическим путём, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"На этой неделе я нахожусь в Москве, чтобы послать решительный сигнал о том, что война на Украине будет иметь катастрофические последствия для России, Украины и безопасности Европы", — написала политик на своей странице в "Твиттере".

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Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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