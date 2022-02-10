Захарова показала фото со встречи Лаврова и Трасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию со встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его британской коллеги Лиз Трасс.

"Сергей Лавров рассказывает британскому министру иностранных дел, какие заявления считаться дипломатией не могут", — подписала она фото.