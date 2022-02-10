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Захарова показала фото со встречи Лаврова и Трасс

Сам глава МИД РФ назвал сегодняшнюю встречу с британской коллегой беспрецедентной.

10 февраля, 08:29
<p>Переговоры Лаврова и Трасс. © Телеграм-канал Марии Захаровой</p>

Переговоры Лаврова и Трасс. © Телеграм-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию со встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его британской коллеги Лиз Трасс.

"Сергей Лавров рассказывает британскому министру иностранных дел, какие заявления считаться дипломатией не могут", — подписала она фото.

Сам глава МИД РФ назвал сегодняшнюю встречу беспрецедентной, потому что "буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран".

Глава МИД Британии Трасс посетила МГУ и назвала цель своего визита в Россию

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Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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