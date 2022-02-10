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На пермского стрелка Бекмансурова завели ещё одно уголовное дело

Сегодня решится вопрос о продлении ареста обвиняемому. Следствие просит суд оставить его в СИЗО до 20 мая.

10 февраля, 08:34
<p>Тимур Бекмансуров. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT

В отношении Тимура Бекмансурова по факту стрельбы в пермском университете возбудили ещё одно уголовное дело. Он подозревается в умышленном повреждении имущества, сообщила судья Дзержинского районного суда в Перми.

"Также было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения им (Бекмансуровым. — Прим. Лайфа) при стрельбе из ружья картечью двух автомобилей и имущества университета", уточнила судья.

На сегодняшнем заседании в Дзержинском районном суде решится вопрос о продлении ареста Бекмансурову, обвиняемому в массовом убийстве. Следствие просит оставить преступника в СИЗО до 20 мая.

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Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате трагических событий погибло шесть человек. Стрелка Тимура Бекмансурова смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, парень смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. 14 октября стало известно, что следствие предъявило Бекмансурову обвинение по делу о массовом убийстве в вузе, он полностью признал свою вину.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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