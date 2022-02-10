На пермского стрелка Бекмансурова завели ещё одно уголовное дело

В отношении Тимура Бекмансурова по факту стрельбы в пермском университете возбудили ещё одно уголовное дело. Он подозревается в умышленном повреждении имущества, сообщила судья Дзержинского районного суда в Перми.

"Также было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения им (Бекмансуровым. — Прим. Лайфа) при стрельбе из ружья картечью двух автомобилей и имущества университета", — уточнила судья.