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В России за сутки госпитализировали 19 446 пациентов с коронавирусом

При этом выздоровело 106 092 человека, что на 9,2% больше по сравнению с данными за 9 февраля.

10 февраля, 09:20
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

В России за сутки зафиксировано 19 446 случаев госпитализаций пациентов с признаками коронавируса, что на 3,6% меньше по сравнению с 9 февраля, свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

За это время было выявлено 197 076 новых случаев заражения коронавирусом, 701 человек скончался из-за инфекции. За сутки выздоровело 106 092 пациента.

Инфекционист Малышев обозначил сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом

Инфекционист Малышев обозначил сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом

Ранее инфекционист Малышев обозначил сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом. По его словам, об этом лучше всего сигнализирует тот факт, что количество вылечившихся сравнивается с числом заболевающих. Однако для медиков важнее соотношение между госпитализируемыми и выписанными.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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