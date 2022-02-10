В России за сутки госпитализировали 19 446 пациентов с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 19 446 случаев госпитализаций пациентов с признаками коронавируса, что на 3,6% меньше по сравнению с 9 февраля, свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

За это время было выявлено 197 076 новых случаев заражения коронавирусом, 701 человек скончался из-за инфекции. За сутки выздоровело 106 092 пациента.