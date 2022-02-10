В России за сутки госпитализировали 19 446 пациентов с коронавирусом
При этом выздоровело 106 092 человека, что на 9,2% больше по сравнению с данными за 9 февраля.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
В России за сутки зафиксировано 19 446 случаев госпитализаций пациентов с признаками коронавируса, что на 3,6% меньше по сравнению с 9 февраля, свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.
За это время было выявлено 197 076 новых случаев заражения коронавирусом, 701 человек скончался из-за инфекции. За сутки выздоровело 106 092 пациента.
Ранее инфекционист Малышев обозначил сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом. По его словам, об этом лучше всего сигнализирует тот факт, что количество вылечившихся сравнивается с числом заболевающих. Однако для медиков важнее соотношение между госпитализируемыми и выписанными.
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