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Травматолог Ангархаев раскрыл ошибку врачей, погубившую раненого Пушкина

Специалист не исключил того, что в условиях современной медицины поэт мог бы выжить с вероятностью 90%.

10 февраля, 09:37
<p>Российский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pushkin_Alexander_by_Sokolov_P..jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Википедия</a></p>

Российский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Фото © Википедия

По оценке врача-травматолога Сергея Ангархаева, в лечении раненного на дуэли с Дантесом Александра Пушкина были допущены серьёзные ошибки. Например, такая как промывание кишечника, которое способно привести к отказу органов в организме.

"Клизма, возможно, и сделала последнее дело. Представьте, что вода под напором поступает в кишечник: все каловые массы попадают в брюшную полость. Это может вызвать инфекционно-токсический шок, когда развивается сильное воспаление в организме. Кровь перестаёт выполнять свои функции, и начинается полиорганная недостаточность, то есть отказ всех органов", — предположил травматолог в беседе с "Газетой.ru".

По мнению специалиста, в условиях современной медицины Пушкин выжил бы с вероятностью 90%. Ангархаев также выразил глубокое сожаление по поводу методов лечения поэта в те времена. Эксперт сообщил, что у него даже наворачиваются слёзы на глаза от мысли об ошибках врачей. Ведь в качестве лечения раненому Пушкину ставили пиявки для снятия температуры, а также назначали клизму.

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Напомним, что Пушкин умер 29 января (10 февраля) 1837 года от раны, полученной на дуэли. Ему было 37 лет.

Кстати, Лайф рассказывал, как в древности боролись с болезнями. Спойлер: так себе методы. Недавнее исследование, в котором 3100 студентов из 28 стран мира приняли участие, выявило, что вера в силы зла в древности напрямую связана с распространением болезней и эпидемий. Оказалось, что чем сильнее бушевала та или иная хворь на территории государства, тем сильнее обострялись суеверия о проклятии и вмешательстве потусторонних сил. Мы вспомним несколько случаев из истории.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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