Травматолог Ангархаев раскрыл ошибку врачей, погубившую раненого Пушкина

По оценке врача-травматолога Сергея Ангархаева, в лечении раненного на дуэли с Дантесом Александра Пушкина были допущены серьёзные ошибки. Например, такая как промывание кишечника, которое способно привести к отказу органов в организме.

"Клизма, возможно, и сделала последнее дело. Представьте, что вода под напором поступает в кишечник: все каловые массы попадают в брюшную полость. Это может вызвать инфекционно-токсический шок, когда развивается сильное воспаление в организме. Кровь перестаёт выполнять свои функции, и начинается полиорганная недостаточность, то есть отказ всех органов", — предположил травматолог в беседе с "Газетой.ru".

По мнению специалиста, в условиях современной медицины Пушкин выжил бы с вероятностью 90%. Ангархаев также выразил глубокое сожаление по поводу методов лечения поэта в те времена. Эксперт сообщил, что у него даже наворачиваются слёзы на глаза от мысли об ошибках врачей. Ведь в качестве лечения раненому Пушкину ставили пиявки для снятия температуры, а также назначали клизму.

Напомним, что Пушкин умер 29 января (10 февраля) 1837 года от раны, полученной на дуэли. Ему было 37 лет.