НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Суд продлил арест пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову

В результате нападения обвиняемого погибло по меньшей мере шесть человек, его смог обезвредить сотрудник ДПС.

10 февраля, 10:11
<p>Кадр из видео ©<a href="https://t.me/shot_shot/34210" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Кадр из видео © SHOT

Дзержинский районный суд Перми ещё на три месяца продлил арест студенту Пермского государственного национального исследовательского университета Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в вузе 20 сентября.

"Продлить срок содержания под стражей на три месяца и семь суток, то есть по 22 мая 2022 года", — объявила судья.

Бекмансуров, который присутствовал на заседании, не возражал против продления меры пресечения. Его адвокат сказала, что "оставляет решение о рассмотрении ходатайства на усмотрение суда".

На пермского стрелка Бекмансурова завели ещё одно уголовное дело

На пермского стрелка Бекмансурова завели ещё одно уголовное дело

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1