Суд продлил арест пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову
В результате нападения обвиняемого погибло по меньшей мере шесть человек, его смог обезвредить сотрудник ДПС.
Кадр из видео © SHOT
Дзержинский районный суд Перми ещё на три месяца продлил арест студенту Пермского государственного национального исследовательского университета Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в вузе 20 сентября.
"Продлить срок содержания под стражей на три месяца и семь суток, то есть по 22 мая 2022 года", — объявила судья.
Бекмансуров, который присутствовал на заседании, не возражал против продления меры пресечения. Его адвокат сказала, что "оставляет решение о рассмотрении ходатайства на усмотрение суда".
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу.
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