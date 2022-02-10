Суд продлил арест пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову

Дзержинский районный суд Перми ещё на три месяца продлил арест студенту Пермского государственного национального исследовательского университета Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в вузе 20 сентября.

"Продлить срок содержания под стражей на три месяца и семь суток, то есть по 22 мая 2022 года", — объявила судья.