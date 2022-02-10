ФСБ: К массовому "минированию" в России и СНГ причастен студент из Киева

К массовым "минированиям" школ, больниц и других учреждений в России, Белоруссии, ДНР, ЛНР причастен студент из Киева Антон Осипчук. К этому выводу пришла ФСБ РФ по итогам совместного расследования с зарубежными правоохранительными органами.

Ведомство уточнило, что фальшивые сообщения распространяются для расшатывания обстановки на территории России и в соседних государствах, а также из хулиганства и для вымогательства денег.

"Установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организатором и администратором являлся гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники", — сообщили в ФСБ.