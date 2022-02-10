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ФСБ: К массовому "минированию" в России и СНГ причастен студент из Киева

Ложные сообщения распространяются для дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах, а также из хулиганства и для вымогательства денег.

10 февраля, 09:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

К массовым "минированиям" школ, больниц и других учреждений в России, Белоруссии, ДНР, ЛНР причастен студент из Киева Антон Осипчук. К этому выводу пришла ФСБ РФ по итогам совместного расследования с зарубежными правоохранительными органами.

Ведомство уточнило, что фальшивые сообщения распространяются для расшатывания обстановки на территории России и в соседних государствах, а также из хулиганства и для вымогательства денег.

"Установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организатором и администратором являлся гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники", — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что ФСБ РФ совместно с МВД и СК России ведётся розыск причастных к массовому распространению в конце 2021 – начале 2022 годов сообщений о "минировании".

В Донецке анонимно сообщили о "минировании" 85 школ

В Донецке анонимно сообщили о "минировании" 85 школ

Лайф напоминает, что 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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