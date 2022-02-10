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Лавров пообещал ответить взаимностью на попытки Британии улучшить отношения с Россией

По словам министра, сейчас они находятся, пожалуй, на самой низкой отметке за последние многие годы — и такое положение дел не может не беспокоить РФ.

10 февраля, 09:08
<p>Сергей Лавров © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/51835588793/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Сергей Лавров © Flickr / МИД России

Если британские министры обороны и иностранных дел приехали в Россию с намерением улучшить отношения между странами, то Москва ответит взаимностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с британским коллегой Лиз Трасс.

"Я смотрел текст выступления [премьер-министра Британии] Бориса Джонсона в Палате общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшение. И затем канцелярия Бориса Джонсона объявила, что вы и ваш коллега, министр обороны, поедете в Россию с этой целью. Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью", — сказал Лавров.

Он отметил, что отношения между странами оставляют желать лучшего. По его словам, сейчас они находятся, пожалуй, на самой низкой отметке за последние многие годы — и это не может не беспокоить Россию.

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Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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