Лавров пообещал ответить взаимностью на попытки Британии улучшить отношения с Россией

Если британские министры обороны и иностранных дел приехали в Россию с намерением улучшить отношения между странами, то Москва ответит взаимностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с британским коллегой Лиз Трасс.

"Я смотрел текст выступления [премьер-министра Британии] Бориса Джонсона в Палате общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшение. И затем канцелярия Бориса Джонсона объявила, что вы и ваш коллега, министр обороны, поедете в Россию с этой целью. Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью", — сказал Лавров.