Лавров пообещал ответить взаимностью на попытки Британии улучшить отношения с Россией
По словам министра, сейчас они находятся, пожалуй, на самой низкой отметке за последние многие годы — и такое положение дел не может не беспокоить РФ.
Сергей Лавров © Flickr / МИД России
Если британские министры обороны и иностранных дел приехали в Россию с намерением улучшить отношения между странами, то Москва ответит взаимностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с британским коллегой Лиз Трасс.
"Я смотрел текст выступления [премьер-министра Британии] Бориса Джонсона в Палате общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшение. И затем канцелярия Бориса Джонсона объявила, что вы и ваш коллега, министр обороны, поедете в Россию с этой целью. Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью", — сказал Лавров.
Он отметил, что отношения между странами оставляют желать лучшего. По его словам, сейчас они находятся, пожалуй, на самой низкой отметке за последние многие годы — и это не может не беспокоить Россию.
Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
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