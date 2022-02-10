"Кем он себя возомнил?": Британцы назвали Макрона "маленьким Наполеоном" из-за предложений Путину

Читатели британской газеты Daily Mail выразили негодование из-за статьи, где говорится, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Москву озвучил российскому лидеру Владимиру Путину предложения по Украине, не согласовав их с союзниками по НАТО.

"Мелкий, но неизменно высокомерный Макрон не имеет никакого права говорить от имени других членов НАТО, таких как Англия, без нашего согласия. Какой же он дурак!" — написал юзер с ником Nthkent.

А пользователь Bigfeetbigshoes добавил, что у Макрона нет полномочий о чём-либо договариваться, он не может говорить за Украину или НАТО. По словам Stoneman, единственное, что обещают французы, так это то, что они могут быстрее всех убежать, когда на них нападут.

"Лично меня не волнует, кому удастся разрядить обстановку вокруг Украины, меня беспокоит отсутствие диалога с другими странами НАТО перед переговорами. Я вообще не доверяю Макрону. Он следует собственным планам, но не может даже за своим народом уследить", — считает Ex-Forces and Proud.

А вот пользователь back_to_1984 и вовсе назвал президента Франции "маленьким Наполеоном", уточнив, что он может говорить только за свою страну, но никак не за весь ЕС. В свою очередь BusyMancBee возмутился и выразил негодование по поводу того, кем возомнил себя Макрон. Он считает, что президент не имеет права высказывать мнение другой страны. Если Украина не захочет, чтобы другие страны помогли, ни у кого не должно быть причин вмешиваться, подчеркнул юзер.