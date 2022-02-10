В ЛНР заявили о переброске киевских спецназовцев в Донбасс для совершения провокаций

Киевские силовики перебросили в несколько населённых пунктов Донбасса военнослужащих спецназначения. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Антон Микужис со ссылкой на разведданные.

"Нашей разведкой фиксируется нахождение групп украинского спецназа из состава отдельного центра специального назначения "Запад", прибывших для проведения провокаций", — заявил Микужис в ходе брифинга.