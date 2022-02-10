В ЛНР заявили о переброске киевских спецназовцев в Донбасс для совершения провокаций
По словам офицера Микужиса, разведка обнаружила украинских силовиков в таких населённых пунктах, как станица Луганская, Счастье, Крымское и Северодонецк.
Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Киевские силовики перебросили в несколько населённых пунктов Донбасса военнослужащих спецназначения. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Антон Микужис со ссылкой на разведданные.
"Нашей разведкой фиксируется нахождение групп украинского спецназа из состава отдельного центра специального назначения "Запад", прибывших для проведения провокаций", — заявил Микужис в ходе брифинга.
По его словам, украинские силовики были доставлены в станицу Луганская, Счастье, Крымское и Северодонецк.
Напомним, что это не первые сообщения о переброске украинских военных в Донбасс. Ранее замначальника Управления оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин сообщил о переброске украинских танков и иностранных наёмников. По его оценке, обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Кроме того, по словам представителя Народной милиции ЛНР, украинская бронетехника была зафиксирована возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
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