НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Российские кёрлингисты одержали первую победу на Олимпиаде в Пекине

Днём ранее наши спортсмены уступили действующим чемпионам Игр — команде США.

10 февраля, 08:52

Сборная России по керлингу среди мужчин. Фото © Getty Images / Lintao Zhang

Мужская сборная России по кёрлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине, обыграв команду Китая — 7:4.

Судьба встречи решилась в девятом энде, когда наша команда сумела поставить в "дом" сразу три своих камня и создала себе комфортный задел. В итоге команды решили не заканчивать встречу, остановившись на последнем броске десятого энда.

Женская сборная России по кёрлингу проиграла США в первом матче на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу проиграла США в первом матче на Олимпиаде в Пекине

Добавим, что днём ранее наши кёрлингисты проиграли в стартовом матче Олимпиады сборной США, которая является действующим чемпионом Игр.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1