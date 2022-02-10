Российские кёрлингисты одержали первую победу на Олимпиаде в Пекине
Днём ранее наши спортсмены уступили действующим чемпионам Игр — команде США.
Сборная России по керлингу среди мужчин. Фото © Getty Images / Lintao Zhang
Мужская сборная России по кёрлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине, обыграв команду Китая — 7:4.
Судьба встречи решилась в девятом энде, когда наша команда сумела поставить в "дом" сразу три своих камня и создала себе комфортный задел. В итоге команды решили не заканчивать встречу, остановившись на последнем броске десятого энда.
Добавим, что днём ранее наши кёрлингисты проиграли в стартовом матче Олимпиады сборной США, которая является действующим чемпионом Игр.
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