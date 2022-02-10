Der Spiegel раскрыл выгоду США от истерии вокруг "скорой войны" России и Украины

Публикация ничем не подтверждённых слухов о "скором российском вторжении на Украину" в западных СМИ — способ "подсадить" Европу на американский сжиженный природный газ, пишет Der Spiegel.

По мнению автора статьи Инес Цеттль, на фоне антироссийской истерии в американских и европейских медиа отрасль ископаемых энергоносителей в США "пребывает в отличном настроении", поскольку ей удалось обогнать по поставкам СПГ прямых конкурентов, а вбросы о "скорой войне" Москвы и Киева помогают отпугнуть страны ЕС от запуска "Северного потока – 2".

"Америка — главный энергетический бенефициар мобилизации российских войск на границе с Украиной. В декабре США превратились в самого большого экспортёра СПГ в мире, обогнав Катар и Австралию. По оценкам компании Rystad, поставки в Европу с ноября по декабрь возросли на 75%, в результате чего европейцы стали самыми крупными покупателями товара, который администрация Трампа в тот период высокопарно называла молекулами американской свободы", — пояснила журналистка.

Она добавила, что требование предыдущего президента США освободиться от русского "энергетического плена" шокировало Германию, а также то, что ещё до победы на выборах Джо Байдена немецкие эксперты относились к СПГ прохладно.