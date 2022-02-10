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На Олимпиаде в Пекине отстранили первого спортсмена за употребление допинга

В его крови были обнаружены следы анаболического стероида. Окончательный вердикт будет выносить WADA.

10 февраля, 08:59

Логотип олимпийских колец в Пекине. Фото © Getty Images / Getty Images

Знаменосца сборной Ирана на Олимпиаде в Пекине, горнолыжника Хусейна Саве-Шемшаки временно отстранили от участия в Играх из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Тест был сделан во внесоревновательный период, а в крови спортсмена были обнаружены следы орал-туринабола — анаболического стероида. В итоге горнолыжник был временно отстранён от участия в Играх. Окончательный приговор будет выносить WADA.

В ISU отказались комментировать ситуацию с "допингом" Валиевой

В ISU отказались комментировать ситуацию с "допингом" Валиевой

Ранее на Олимпиаде произошла ещё одна громкая история, связанная с допингом. Так, портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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