На Олимпиаде в Пекине отстранили первого спортсмена за употребление допинга

Знаменосца сборной Ирана на Олимпиаде в Пекине, горнолыжника Хусейна Саве-Шемшаки временно отстранили от участия в Играх из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Тест был сделан во внесоревновательный период, а в крови спортсмена были обнаружены следы орал-туринабола — анаболического стероида. В итоге горнолыжник был временно отстранён от участия в Играх. Окончательный приговор будет выносить WADA.