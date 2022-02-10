Журова объяснила важность серебряных и бронзовых медалей на Олимпиаде для России

"Для меня как для человека, который заинтересован в развитии спорта в стране, бронзовые и серебряные награды в видах спорта, где мы не являемся безоговорочными лидерами, являются показателем, что эти виды состязаний надо развивать в стране. Это важно, потому что наши спортсмены — пример для молодёжи. Хорошо, что есть медали в таких экзотических видах спорта для нашей страны, как, например, фристайл, сноуборд и прыжки с трамплина", — прокомментировала Журова в разговоре с РИА ФАН.