Журова объяснила важность серебряных и бронзовых медалей на Олимпиаде для России
По её мнению, вторые и третьи места в соревнованиях должны стать стимулом к развитию экзотических видов спорта в стране.
Анастасия Таталина (Россия) выполняет трюк во время финала женского фристайла на лыжах в 4-й день зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Фото © Getty Images / Justin Setterfield
Депутат Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила, почему серебряные и бронзовые медали российской сборной на Олимпиаде в Пекине важны.
"Для меня как для человека, который заинтересован в развитии спорта в стране, бронзовые и серебряные награды в видах спорта, где мы не являемся безоговорочными лидерами, являются показателем, что эти виды состязаний надо развивать в стране. Это важно, потому что наши спортсмены — пример для молодёжи. Хорошо, что есть медали в таких экзотических видах спорта для нашей страны, как, например, фристайл, сноуборд и прыжки с трамплина", — прокомментировала Журова в разговоре с РИА ФАН.
Спортсменка убеждена, что российские спортсмены максимально выкладываются на соревнованиях и показывают хорошие результаты. Она призналась, что ей как зрителю хочется видеть большее количество медалей, однако, как показывает практика, российская сборная почти никогда в начале Олимпиады не завоёвывает много наград, тем более золотых.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой.
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