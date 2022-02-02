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В Донецке анонимно сообщили о "минировании" 85 школ

С сегодняшнего дня ученики ушли на дистанционный режим, поэтому в учреждениях детей нет. На местах работают спецслужбы.

2 февраля, 06:41

© Pixabay

В администрацию Донецка поступили анонимные сообщения о минировании 85 местных школ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"С раннего утра начали поступать анонимные сообщения о минировании школ Донецка. По состоянию на 08:00 имеется информация о минировании зданий 85 муниципальных образовательных учреждений города", — написал он.

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Кулемзин отметил, что с сегодняшнего дня школьники начали учиться в дистанционном режиме, поэтому в учреждениях детей нет. На местах в настоящий момент работают спецслужбы.

Ранее в здании администрации в Донецке нашли взрывное устройство. Информация о минировании поступила анонимно. Специалистам удалось обезвредить устройство, в результате происшествия пострадавших нет, сообщил глава города.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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