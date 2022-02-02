В Донецке анонимно сообщили о "минировании" 85 школ

В администрацию Донецка поступили анонимные сообщения о минировании 85 местных школ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"С раннего утра начали поступать анонимные сообщения о минировании школ Донецка. По состоянию на 08:00 имеется информация о минировании зданий 85 муниципальных образовательных учреждений города", — написал он.

Кулемзин отметил, что с сегодняшнего дня школьники начали учиться в дистанционном режиме, поэтому в учреждениях детей нет. На местах в настоящий момент работают спецслужбы.