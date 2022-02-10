Глава МИД Венгрии объявил об отказе разместить в стране дополнительные войска США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласна с размещением дополнительных сил американской армии на своей территории, он также подчеркнул, что войск Венгрии вполне достаточно для защиты государства.

"Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и Вооружённые силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны", — сообщил Сийярто в эфире телеканала Euronews.

А ранее Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Европу. По его словам, данный шаг усилит способность альянса к сдерживанию и обороне. Он отметил, что другие страны организации также предоставляют свои силы "на земле, на воде и в воздухе".