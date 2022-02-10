Глава МИД Венгрии объявил об отказе разместить в стране дополнительные войска США
У неё уже есть собственная армия, которая находится в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность государства, считает министр.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласна с размещением дополнительных сил американской армии на своей территории, он также подчеркнул, что войск Венгрии вполне достаточно для защиты государства.
"Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и Вооружённые силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны", — сообщил Сийярто в эфире телеканала Euronews.
А ранее Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Европу. По его словам, данный шаг усилит способность альянса к сдерживанию и обороне. Он отметил, что другие страны организации также предоставляют свои силы "на земле, на воде и в воздухе".
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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