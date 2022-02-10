"Это не трагедия": Олимпийский чемпион Легков оценил досадное поражение Непряевой на Играх

Хотя финиш российской лыжницы Натальи Непряевой получился драматичным, большой трагедии в этом нет, уверен олимпийский чемпион по лыжным гонкам (2014 г.) Александр Легков. Он отметил в беседе с Лайфом, как мощно спортсменка ускорилась в финале гонки.

По словам Легкова, Непряевой нужно было выбрать другую тактику на финишной прямой. На последних метрах спортсменка шла в лыжне, хотя поднялся ветер. Поэтому стоило выйти из лыжни, предположил олимпийский чемпион. Спортсменки, которые сошли с лыжни и перешли на коньковый ход, показали на этом участке время лучше.

"Первое и третье место прошли финиш без лыжни, а второе и четвёртое вышли на финишную прямую по лыжне. Наталья огромная молодец, она отыграла такие секунды до последнего. Это не трагедия, я думаю, она справится. И Елена Валерьевна ей подскажет. Впереди ещё есть гонки, надо настраиваться", — пояснил Легков.

Он добавил, что анализировать все проигрыши и выигрыши ещё рано. Сейчас нужно думать о главной гонке — эстафетной. Легков напомнил, что у Непряевой уже есть на этих Играх медаль, а значит спортсменка в хорошей форме. Обидное четвёртое место не должно повлиять на боевой дух Непряевой. "Мы с ней! И посылаем ей тепло, добро, любовь", — заключил Легков.