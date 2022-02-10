Глава МИД Британии заявила о важности угроз в адрес "Северного потока – 2" из-за Украины

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подчеркнула важность и необходимость напоминать России, что "Северный поток – 2" не будет работать в случае обострения ситуации вокруг Украины.

"Мы также должны чётко дать понять, что "Северный поток — 2" не заработает [в случае эскалации]", — заявила она по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.