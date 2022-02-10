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Глава МИД Британии заявила о важности угроз в адрес "Северного потока – 2" из-за Украины

На Западе неоднократно подчёркивали, что вероятное "нападение" на Незалежную обернётся санкциями против газопровода.

10 февраля, 11:05
<p>Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Christopher Furlong</p>

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Christopher Furlong

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подчеркнула важность и необходимость напоминать России, что "Северный поток – 2" не будет работать в случае обострения ситуации вокруг Украины.

"Мы также должны чётко дать понять, что "Северный поток — 2" не заработает [в случае эскалации]", — заявила она по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит запуска газопровода "Северный поток – 2" в том случае, если Россия совершит вторжение на Украину. При этом американский лидер не уточнил механизм, как будет осуществляться этот процесс, если он не зависит от Соединённых Штатов. Россия же в случае, если "Северный поток – 2" не будет запущен, найдёт других покупателей на свой газ, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Рябков назвал цирком шапито заявления США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

Рябков назвал цирком шапито заявления США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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