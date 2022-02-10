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Финляндия может открыть границу для полностью вакцинированных туристов из России

По мнению властей, нынешние ограничения, возможно, уже не нужны, поскольку омикрон-штамм коронавируса распространился везде.

10 февраля, 11:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Еврокомиссар по международному партнёрству Ютта Урпилайнен заявила, что Финляндия может открыть границу для российских туристов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом пишет информационный портал Yle.fi.

"Омикрон" уже распространился везде, поэтому нынешние ограничения, возможно, уже и не нужны. Поэтому можно обсуждать, как открыть приграничное движение", — считает она.

Её точку зрения также поддержал председатель парламентского Комитета по социальным вопросам и здравоохранению Маркус Лохи. Он заявил, что Финляндии необходимо подумать о возобновлении движения на восточной границе. По его мнению, учитывая эпидемическую ситуацию и характер вируса, дискуссии необходимо начать уже сейчас.

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Ранее Лайф писал, что в Швеции решили отменить запрет на въезд в страну из-за ковида. До этого власти объяснили, что с 9 февраля откроют границы для некоторых зон ЕС в связи с высоким уровнем вакцинации в собственной стране.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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