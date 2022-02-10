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Песков допустил, что Путин и Байден могут оперативно созвониться

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что сейчас в графике главы государства таких переговоров не значится.

10 февраля, 10:54
<p>Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Фото © Getty Images / Denis Balibouse — Pool / Keystone </p>

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Фото © Getty Images / Denis Balibouse — Pool / Keystone

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не запланирован, но они в любой момент могут принять решение "оперативно созвониться и обсудить текущие вопросы".

"Пока точной даты нет, но это может достаточно оперативно появиться в графике", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Белый дом: Байден открыт к взаимодействию с Путиным

Белый дом: Байден открыт к взаимодействию с Путиным

Ранее Песков сообщал, что пока планов по поводу новых контактах Путина и Байдена нет. При этом он не исключил вероятности их проведения. Также в Белом доме заявили, что президент США открыт к взаимодействию со своим российским коллегой.

Напомним, в прошлом году состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена — переговоры прошли в Женеве 16 июня. Тогда в совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. В конце прошлого года, 7 декабря, Путин и Байден провели ещё одну встречу, но уже по видеосвязи. Переговоры продлились чуть больше двух часов, главной темой стала Украина. 30 декабря лидеры провели ещё один телефонный разговор.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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