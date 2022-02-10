Песков допустил, что Путин и Байден могут оперативно созвониться
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что сейчас в графике главы государства таких переговоров не значится.
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Фото © Getty Images / Denis Balibouse — Pool / Keystone
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не запланирован, но они в любой момент могут принять решение "оперативно созвониться и обсудить текущие вопросы".
"Пока точной даты нет, но это может достаточно оперативно появиться в графике", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Песков сообщал, что пока планов по поводу новых контактах Путина и Байдена нет. При этом он не исключил вероятности их проведения. Также в Белом доме заявили, что президент США открыт к взаимодействию со своим российским коллегой.
Напомним, в прошлом году состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена — переговоры прошли в Женеве 16 июня. Тогда в совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. В конце прошлого года, 7 декабря, Путин и Байден провели ещё одну встречу, но уже по видеосвязи. Переговоры продлились чуть больше двух часов, главной темой стала Украина. 30 декабря лидеры провели ещё один телефонный разговор.
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