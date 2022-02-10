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Лавров: У России и Британии различные трактовки Минских соглашений

Однако он искренне не понимает, как Лондон может трактовать документ иначе, если это всё записано чёрным по белому.

10 февраля, 10:51
<p>Сергей Лавров © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67123/photos/67006" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Лавров © Kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Британия по-разному понимают Минские соглашения.

"Здесь у нас всё-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это всё записано чёрным по белому", — поделился мнением Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.

Лавров — об отношениях с Великобританией: Условия, ультиматумы и угрозы — это путь в никуда

Лавров — об отношениях с Великобританией: Условия, ультиматумы и угрозы — это путь в никуда

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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