Лавров: У России и Британии различные трактовки Минских соглашений
Однако он искренне не понимает, как Лондон может трактовать документ иначе, если это всё записано чёрным по белому.
Сергей Лавров © Kremlin.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Британия по-разному понимают Минские соглашения.
"Здесь у нас всё-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это всё записано чёрным по белому", — поделился мнением Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.
Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
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