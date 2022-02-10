Лавров: У России и Британии различные трактовки Минских соглашений

"Здесь у нас всё-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это всё записано чёрным по белому", — поделился мнением Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.