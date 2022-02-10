ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке контента на YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Google нарушителем антимонопольного законодательства, поскольку установленные правила YouTube ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках. Размер штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования, сообщили в ведомстве.

"Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми", — говорится в сообщении ведомства.

В службе отметили, что это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Подобное поведение "ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках", заявили в ФАС.