ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке контента на YouTube
В службе отметили, что подобное поведение "ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках".
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Google нарушителем антимонопольного законодательства, поскольку установленные правила YouTube ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках. Размер штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования, сообщили в ведомстве.
"Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми", — говорится в сообщении ведомства.
В службе отметили, что это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Подобное поведение "ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках", заявили в ФАС.
Ранее Лайф писал, что компании Google грозит очередной штраф до четырёх миллионов рублей. В декабре прошлого года за неудаление запрещённого в РФ контента суд оштрафовал американскую корпорацию на более чем 7,2 миллиарда рублей.
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