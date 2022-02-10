Песков призвал в истории с "допингом" Валиевой слушать не "кричальщиков", а МОК

"Скандал разгорелся не на Олимпиаде, а вокруг неё и среди тех, кто не обладал должной информацией. В сущности, все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК. Заявление МОК мы выслушали, ориентируемся на него", — заявил журналистам представитель Кремля.