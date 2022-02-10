Песков призвал в истории с "допингом" Валиевой слушать не "кричальщиков", а МОК
Воспользовавшись случаем, пресс-секретарь пожелал успехов и золотых наград российским спортсменам, в том числе и фигуристке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не распространять слухи о "сомнительном допинг-тесте" российской фигуристки Камилы Валиевой и слушать единственный в данном случае первоисточник — Международный олимпийский комитет (МОК).
"Скандал разгорелся не на Олимпиаде, а вокруг неё и среди тех, кто не обладал должной информацией. В сущности, все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК. Заявление МОК мы выслушали, ориентируемся на него", — заявил журналистам представитель Кремля.
Он также пожелал успехов и золотых наград российским спортсменам, и в том числе Камиле Валиевой.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой. Сама спортсменка продолжает тренироваться и готовиться к турниру одиночниц.
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