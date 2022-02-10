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Уволенная за Хармса учительница сочла провокацией слухи о её судимости за поножовщину

По мнению Сапрыкиной, причиной появления такой информации может быть недавний открытый прямой эфир в соцсетях, где она рассказала, кем считает Иосифа Сталина.

10 февраля, 10:33
<p>Фото © Facebook /<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2912458452326141&set=pb.100006860432130.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Серафима Сапрыкина</a></p>

Фото © Facebook / Серафима Сапрыкина

Петербургская учительница Серафима Сапрыкина, которую уволили из гимназии за чтение школьникам стихов Хармса и Введенского, назвала провокацией информацию суда о том, что она якобы привлекалась к ответственности за драку и нанесение ножевых ранений во время вечеринки. Преподавательница утверждает, что у неё никогда не было судимости.

"Ничего такого не было. Волна шла три дня, и почему только сейчас раскопали, что я судима? Я вам скажу — информация о моей судимости появилась ровно через два часа после моего открытого прямого эфира, где я рассказала, кем считаю Сталина (в группе "Вести Стрельна" во "ВКонтакте". — Прим. Лайфа). Я наговорила себе на 10 сроков", — рассказала Лайфу Сапрыкина.

Она подозревает в совершении провокации своего недоброжелателя. Однако пока стопроцентной уверенности нет — учительница не хочет называть его имя и фамилию.

"Я ни на каких вечеринках не присутствовала. Я в том году поступила только на философский факультет и была очень занята учебой. Я не хочу это слышать, потому что это всё вранье. Я говорю так, как есть. Никаких вечеринок не было, никакой поножовщины не было. Если бы было — это всё отразилось бы в моей справке", — утверждает педагог.

Читавшая Хармса учительница из Петербурга могла скрыть судимость при устройстве на работу

Читавшая Хармса учительница из Петербурга могла скрыть судимость при устройстве на работу

Напомним, ранее учительница из Петербурга пожаловалась на увольнение из-за чтения ученикам стихов репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам педагога, в гимназии развернулось вновь "время репрессий", где поэтов называют врагами народа, а читающих материал с именами Гумилёва и Мандельштама — утратившими доверие. Однако у директора гимназии № 168 Светланы Лебедевой другая версия. Она заявила, что в учебном заведении никто не называл Хармса и Введенского врагами народа, как утверждает это педагог. По словам Лебедевой, конфликт разгорелся из-за нарушения учебного плана.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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