Уволенная за Хармса учительница сочла провокацией слухи о её судимости за поножовщину
По мнению Сапрыкиной, причиной появления такой информации может быть недавний открытый прямой эфир в соцсетях, где она рассказала, кем считает Иосифа Сталина.
Фото © Facebook / Серафима Сапрыкина
Петербургская учительница Серафима Сапрыкина, которую уволили из гимназии за чтение школьникам стихов Хармса и Введенского, назвала провокацией информацию суда о том, что она якобы привлекалась к ответственности за драку и нанесение ножевых ранений во время вечеринки. Преподавательница утверждает, что у неё никогда не было судимости.
"Ничего такого не было. Волна шла три дня, и почему только сейчас раскопали, что я судима? Я вам скажу — информация о моей судимости появилась ровно через два часа после моего открытого прямого эфира, где я рассказала, кем считаю Сталина (в группе "Вести Стрельна" во "ВКонтакте". — Прим. Лайфа). Я наговорила себе на 10 сроков", — рассказала Лайфу Сапрыкина.
Она подозревает в совершении провокации своего недоброжелателя. Однако пока стопроцентной уверенности нет — учительница не хочет называть его имя и фамилию.
"Я ни на каких вечеринках не присутствовала. Я в том году поступила только на философский факультет и была очень занята учебой. Я не хочу это слышать, потому что это всё вранье. Я говорю так, как есть. Никаких вечеринок не было, никакой поножовщины не было. Если бы было — это всё отразилось бы в моей справке", — утверждает педагог.
Напомним, ранее учительница из Петербурга пожаловалась на увольнение из-за чтения ученикам стихов репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам педагога, в гимназии развернулось вновь "время репрессий", где поэтов называют врагами народа, а читающих материал с именами Гумилёва и Мандельштама — утратившими доверие. Однако у директора гимназии № 168 Светланы Лебедевой другая версия. Она заявила, что в учебном заведении никто не называл Хармса и Введенского врагами народа, как утверждает это педагог. По словам Лебедевой, конфликт разгорелся из-за нарушения учебного плана.
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