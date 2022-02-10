Уволенная за Хармса учительница сочла провокацией слухи о её судимости за поножовщину

Петербургская учительница Серафима Сапрыкина, которую уволили из гимназии за чтение школьникам стихов Хармса и Введенского, назвала провокацией информацию суда о том, что она якобы привлекалась к ответственности за драку и нанесение ножевых ранений во время вечеринки. Преподавательница утверждает, что у неё никогда не было судимости.

"Ничего такого не было. Волна шла три дня, и почему только сейчас раскопали, что я судима? Я вам скажу — информация о моей судимости появилась ровно через два часа после моего открытого прямого эфира, где я рассказала, кем считаю Сталина (в группе "Вести Стрельна" во "ВКонтакте". — Прим. Лайфа). Я наговорила себе на 10 сроков", — рассказала Лайфу Сапрыкина.

Она подозревает в совершении провокации своего недоброжелателя. Однако пока стопроцентной уверенности нет — учительница не хочет называть его имя и фамилию.

"Я ни на каких вечеринках не присутствовала. Я в том году поступила только на философский факультет и была очень занята учебой. Я не хочу это слышать, потому что это всё вранье. Я говорю так, как есть. Никаких вечеринок не было, никакой поножовщины не было. Если бы было — это всё отразилось бы в моей справке", — утверждает педагог.