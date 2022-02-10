Песков: Путин желает Жириновскому скорейшего выздоровления
Накануне стало известно о госпитализации 75-летнего политика. По официальным данным ЛДПР, чувствует он себя нормально и работает с документами.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Президент России Владимир Путин знает о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского, глава государства желает ему скорейшего выздоровления. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Разумеется, президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления", — отметил Песков.
Напомним, что о госпитализации 75-летнего политика стало известно в среду, 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эти сведения в партии поспешили опровергнуть.
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