Минспорт держит на контроле ситуацию с "допингом" фигуристки Валиевой

Министерство спорта РФ держит на контроле ситуацию с "сомнительным допинг-тестом" фигуристки Камилы Валиевой и призывает воздержаться от комментариев на этот счёт. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Олега Матыцина.

"Министерство спорта Российской Федерации находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине (Китай) и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей и призёров командных соревнований по фигурному катанию", — приводит слова министра пресс-служба ведомства.