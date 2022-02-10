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Минспорт держит на контроле ситуацию с "допингом" фигуристки Валиевой

В ведомстве отметили, что все наши спортсмены продолжают выступление на Играх в Поднебесной.

10 февраля, 10:31

Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Matthew Stockman

Министерство спорта РФ держит на контроле ситуацию с "сомнительным допинг-тестом" фигуристки Камилы Валиевой и призывает воздержаться от комментариев на этот счёт. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Олега Матыцина.

"Министерство спорта Российской Федерации находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине (Китай) и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей и призёров командных соревнований по фигурному катанию", — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Матыцин также подчеркнул, что все российские спортсмены продолжают выступать на Олимпиаде в Пекине.

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Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой. Сама спортсменка продолжает тренироваться и готовиться к турниру одиночниц.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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