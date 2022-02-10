Кабмин подготовил законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%

Военным проиндексируют пенсии на 8,6% с 1 января текущего года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что ежемесячную доплату получат не только военные пенсионеры, но и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные.