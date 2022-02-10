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Кабмин подготовил законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%

Решение принято в исполнение по распоряжению главы государства Владимира Путина о повышении пенсий не только гражданским, но и военным.

10 февраля, 10:30

Военным проиндексируют пенсии на 8,6% с 1 января текущего года © Telegram / Правительство России

Мишустин сообщил, что кабмин подготовил законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%. Видео © Telegram / Правительство России

Военным проиндексируют пенсии на 8,6% с 1 января текущего года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что ежемесячную доплату получат не только военные пенсионеры, но и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные.

"Прошу наших коллег-депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объёме", подчеркнул Мишустин на заседании правительства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Глава государства отметил, что ранее было принято аналогичное решение в отношении гражданских пенсионеров: их пенсии с 1 января увеличиваются на 8,6%, то есть выше инфляции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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