В Британии объявили сроки подписания Трасс проекта "самых жёстких" санкций против России

Глава МИД Британии Лиз Трасс планирует на этой неделе подписать законопроект о "самых жёстких" санкциях в отношении к России, затем он поступит в парламент, пишет газета Guardian со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства.

"Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жёсткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнёрами", — говорится в заявлении МИД.

Согласно данным издания, ранее Трасс заявляла членам британского парламента, что закон будет принят к 10 февраля, но к этой дате ничего в парламент подано не было. Депутаты от оппозиции связали задержки с тем, что правительственным юристам трудно сформулировать беспрецедентные положения закона.