В Британии объявили сроки подписания Трасс проекта "самых жёстких" санкций против России
Документ покажет способность Лондона действовать совместно с США и другими партнёрами, отмечают во внешнеполитическом ведомстве.
Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Bianca De Marchi-Pool
Глава МИД Британии Лиз Трасс планирует на этой неделе подписать законопроект о "самых жёстких" санкциях в отношении к России, затем он поступит в парламент, пишет газета Guardian со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства.
"Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жёсткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнёрами", — говорится в заявлении МИД.
Согласно данным издания, ранее Трасс заявляла членам британского парламента, что закон будет принят к 10 февраля, но к этой дате ничего в парламент подано не было. Депутаты от оппозиции связали задержки с тем, что правительственным юристам трудно сформулировать беспрецедентные положения закона.
При этом парламент Британии уходит на перерыв на этой неделе. Согласно информации на сайте законодательного органа Британии, он продлится с 10 по 21 февраля.
Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
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