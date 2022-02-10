Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ третьей линии "омикрона"
Из 14 тысяч геномов этого штамма, которые сейчас загружены в базу, 500 относятся к линии BA.2 и ни одного — к линии BA.3.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил об отсутствии в России случаев заражения третьей линией "омикрона ".
"На данный момент существенно активизирована работа по изучению геномов нового коронавируса, и в базе данных VGARus (российская база геномов коронавируса) быстро растёт число загруженных геномных последовательностей", — рассказал Хафизов "Газете.ru".
По его словам, третья линия не получила широкого распространения в мире, а из 14 тысяч геномов "омикрона", которые сейчас загружены в базу, 500 относятся ко второй линии BA.2.
Ранее невролог Мацокин призвал переболевших "омикроном" отказаться от кофе. Эксперт отметил, что этот напиток приводит к обезвоживанию и повышению свёртываемости крови, а также снижению числа микроэлементов, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.
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