"К ней всё равно были бы вопросы": Онищенко объяснил историю с "допингом" Валиевой на Олимпиаде

Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал разгоревшийся допинг-скандал вокруг российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. По его мнению, это часть системной "антироссийской работы".

"Полагаю, если бы она даже не употребляла это лекарство, к ней всё равно были бы вопросы. Потому что вот эта целенаправленная травля наших спортсменов и то, что они выступают под олимпийским флагом нашего государства, — частный, системный случай антироссийской работы, направленной на дискредитацию нашего спорта. Скажу, что самым большим потребителем допинга всегда была американская команда", — поделился врач в беседе с РИА ФАН.