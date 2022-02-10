"К ней всё равно были бы вопросы": Онищенко объяснил историю с "допингом" Валиевой на Олимпиаде
По его мнению, спортсменка уже показала отличный результат, поэтому действия WADA можно рассматривать как провокацию.
Геннадий Онищенко. Фото © LIFE / Владимир Суворов
Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал разгоревшийся допинг-скандал вокруг российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. По его мнению, это часть системной "антироссийской работы".
"Полагаю, если бы она даже не употребляла это лекарство, к ней всё равно были бы вопросы. Потому что вот эта целенаправленная травля наших спортсменов и то, что они выступают под олимпийским флагом нашего государства, — частный, системный случай антироссийской работы, направленной на дискредитацию нашего спорта. Скажу, что самым большим потребителем допинга всегда была американская команда", — поделился врач в беседе с РИА ФАН.
Он отметил, что практически во всех спортивных дисциплинах атлеты из США пользуются современными препаратами, которые просто не подлежат контролю. Онищенко при этом добавил, что Камила Валиева уже показала отличный результат, поэтому можно рассматривать действия WADA скорее как провокацию.
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Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой, а в ISU отказались комментировать ситуацию с "допингом" Валиевой.
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