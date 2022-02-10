Трасс назвала условие для прогресса в вопросах евробезопасности после встречи с Лавровым

Глава МИД Британии Лиз Трасс надеется, что благодаря встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в вопросе укрепления европейской безопасности наконец можно добиться прогресса.

"Как постоянный член СБ ООН я здесь, чтобы настоятельно призвать Россию идти путём [дипломатии]. Как члены "пятёрки" Совета Безопасности мы уже работаем, чтобы предотвратить разработку ядерного оружия Ираном и укрепить глобальную безопасность", – заявила она на переговорах.

По словам Трасс, Россия может укрепить за собой статус члена "пятёрки" СБ ООН благодаря отказу от риторики холодной войны и задействования вместо этого содержательного диалога с НАТО по укреплению европейской безопасности. При этом она отметила, что этот диалог должен уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, под которыми РФ подписалась в 1994 году в соответствующем меморандуме.