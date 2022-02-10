Трасс назвала условие для прогресса в вопросах евробезопасности после встречи с Лавровым
При этом она отметила необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, под которыми РФ подписалась в 1994 году в соответствующем меморандуме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Британии Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Iranian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency, Bianca De Marchi-Pool
Глава МИД Британии Лиз Трасс надеется, что благодаря встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в вопросе укрепления европейской безопасности наконец можно добиться прогресса.
"Как постоянный член СБ ООН я здесь, чтобы настоятельно призвать Россию идти путём [дипломатии]. Как члены "пятёрки" Совета Безопасности мы уже работаем, чтобы предотвратить разработку ядерного оружия Ираном и укрепить глобальную безопасность", – заявила она на переговорах.
По словам Трасс, Россия может укрепить за собой статус члена "пятёрки" СБ ООН благодаря отказу от риторики холодной войны и задействования вместо этого содержательного диалога с НАТО по укреплению европейской безопасности. При этом она отметила, что этот диалог должен уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, под которыми РФ подписалась в 1994 году в соответствующем меморандуме.
"Если эти принципы будут уважать, я уверена, что в сегодняшних переговорах мы сможем добиться прогресса, чтобы укрепить безопасность для всех", – выразила надежду глава МИД Британии.
Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
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