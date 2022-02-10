Жительница Красноярска спустя 28 лет опознала в учительнице убийцу своего брата

Жительница Красноярска Ольга спустя 28 лет опознала в преподавателе убийцу своего брата. Этим женщина поделилась в беседе с "Проспектом Мира".

По словам красноярки, в 1993 году её двоюродный брат Игорь был убит сожительницей во время бытовой ссоры в Железногорске. Женщину осудили на четыре года, и долгое время о ней не было новостей.

В конце прошлого года Ольга увидела свою старую знакомую в сюжете новостей, из которого узнала, что бывшая заключённая трудится преподавателем в детской школе искусств в Кузбассе. Факт женщину удивил, так как в соответствии с законом лица с судимостью за убийство не могут учить детей.

Тогда Ольга решила разобраться в ситуации и обратилась в местные органы власти, прокуратуру и колледж, где якобы училась педагог. Там заявили, что такой ученицы у них не было. Так стало известно, что женщина подделала диплом о среднем профессиональном образовании и справку об отсутствии судимости. Бывшая заключённая шесть лет проработала преподавателем в двух детских школах искусств.

В местной администрации заявили, что после огласки учительница уволилась по собственному желанию, и добавили, что материалы по подделке документов направлены в полицию. Но, по данным СМИ, за это женщине не грозит наказание, ведь сроки давности истекли.