Сборная России по футболу опустилась на 35-е место в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу потеряла одну позицию в рейтинге FIFA, опустившись на 35-е место в списке.

По соседству с нашей командой находятся недавний финалист Кубка Африки — команда Египта — и сборная Туниса. В лидерах же по-прежнему сборные Бельгии, Бразилии и Франции. Добавим, что ближайший соперник россиян — Польша — находится на 28-м месте в рейтинге.