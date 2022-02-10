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Сборная России по футболу опустилась на 35-е место в рейтинге FIFA

Тройка лидеров списка осталась неизменной: Бельгия, Бразилия и Франция.

10 февраля, 09:27

Фото © РФС

Сборная России по футболу потеряла одну позицию в рейтинге FIFA, опустившись на 35-е место в списке.

По соседству с нашей командой находятся недавний финалист Кубка Африки — команда Египта — и сборная Туниса. В лидерах же по-прежнему сборные Бельгии, Бразилии и Франции. Добавим, что ближайший соперник россиян — Польша — находится на 28-м месте в рейтинге.

Сборная России по футболу проведёт матчи Лиги наций на стадионе "Динамо"

Сборная России по футболу проведёт матчи Лиги наций на стадионе "Динамо"

Добавим, что свой следующий матч сборная России проведёт 24 марта. В рамках стыковых встреч ЧМ-2022 команда Валерия Карпина в Москве встретится с поляками. В случае победы наша сборная встретится с победителем пары Чехия – Швеция. Встреча также пройдёт в родных для нашей команды стенах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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