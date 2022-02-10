Сборная России по футболу опустилась на 35-е место в рейтинге FIFA
Тройка лидеров списка осталась неизменной: Бельгия, Бразилия и Франция.
Фото © РФС
Сборная России по футболу потеряла одну позицию в рейтинге FIFA, опустившись на 35-е место в списке.
По соседству с нашей командой находятся недавний финалист Кубка Африки — команда Египта — и сборная Туниса. В лидерах же по-прежнему сборные Бельгии, Бразилии и Франции. Добавим, что ближайший соперник россиян — Польша — находится на 28-м месте в рейтинге.
Добавим, что свой следующий матч сборная России проведёт 24 марта. В рамках стыковых встреч ЧМ-2022 команда Валерия Карпина в Москве встретится с поляками. В случае победы наша сборная встретится с победителем пары Чехия – Швеция. Встреча также пройдёт в родных для нашей команды стенах.
Комментариев: 0