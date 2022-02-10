Иммунолог Крючков прогнозирует завершение сложного периода по ковиду в мае

Иммунолог Николай Крючков считает, что сложный период пандемии коронавируса должен частично закончиться в мае 2022 года. Эксперт также спрогнозировал снижение летальности и появление новых вариантов ковида.

"Эволюция так складывается, что у вируса будут возникать параллельные линии ("суперомикрон", BA.3 и ещё что-нибудь такое). Какая-нибудь "супердельта", не связанная с "омикроном", потому что в популяции животных это всё циркулирует. У небольшого количества людей также присутствует", — сказал Крючков в беседе с "Вечерней Москвой".

По мнению эксперта, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса, однако летальность будет снижаться. Осенью, зимой и весной 2023-го возможен периодический взлёт заболеваемости, однако ситуация будет более управляемой.