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Иммунолог Крючков прогнозирует завершение сложного периода по ковиду в мае

По его мнению, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки. Осенью, зимой и весной 2023-го возможен периодический взлёт заболеваемости, однако ситуация будет более управляемой.

10 февраля, 10:49
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Иммунолог Николай Крючков считает, что сложный период пандемии коронавируса должен частично закончиться в мае 2022 года. Эксперт также спрогнозировал снижение летальности и появление новых вариантов ковида.

"Эволюция так складывается, что у вируса будут возникать параллельные линии ("суперомикрон", BA.3 и ещё что-нибудь такое). Какая-нибудь "супердельта", не связанная с "омикроном", потому что в популяции животных это всё циркулирует. У небольшого количества людей также присутствует", — сказал Крючков в беседе с "Вечерней Москвой".

По мнению эксперта, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса, однако летальность будет снижаться. Осенью, зимой и весной 2023-го возможен периодический взлёт заболеваемости, однако ситуация будет более управляемой.

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Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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