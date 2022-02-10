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Лавров разочарован беседой с Трасс по Украине: Разговор немого с глухим

Подробнейшие разъяснения с российской стороны, в общем-то, упали на неподготовленную почву, подчеркнул глава МИД.

10 февраля, 10:59
<p>Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал прошедшие в Москве переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине как "разговор немого с глухим".

"Вы знаете, мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения, в общем-то, упали на неподготовленную почву", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс.

Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России в декабре 2017 года побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.

Лавров: У России и Британии различные трактовки Минских соглашений

Лавров: У России и Британии различные трактовки Минских соглашений

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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