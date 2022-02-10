Лавров разочарован беседой с Трасс по Украине: Разговор немого с глухим

"Вы знаете, мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения, в общем-то, упали на неподготовленную почву", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс.