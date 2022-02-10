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Генсек НАТО направил Лаврову письмо с призывом обсудить Украину и ядерную политику

В частности, он предлагает поговорить о военной транспарентности, снижении рисков, контроле над вооружениями альянса и России.

10 февраля, 10:57
<p>Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency</p>

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву вновь провести переговоры по ситуации на Украине, а также безопасности и ядерной политике. Об этом он сообщил в письме, отправленном главе МИД РФ Сергею Лаврову, после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Сегодня я направил письмо министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову, в котором предложил провести диалог о деэскалации на Украине, военной транспарентности, снижении рисков, контроле над вооружениями, включая ядерную политику России и НАТО", — пояснил Столтенберг.

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Ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиленное присутствие НАТО в Восточной Европе сохранится на долгосрочной основе. Альянс оправдывает это тем, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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