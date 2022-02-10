Генсек НАТО направил Лаврову письмо с призывом обсудить Украину и ядерную политику

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву вновь провести переговоры по ситуации на Украине, а также безопасности и ядерной политике. Об этом он сообщил в письме, отправленном главе МИД РФ Сергею Лаврову, после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.